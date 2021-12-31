"Газпром" оставил Нидерланды без миллиарда евро накануне нового года

«Газпром» вывел из юрисдикции Нидерландов 24,98%-ную долю в ООО «Ачим девелопмент» стоимостью не менее миллиарда евро, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс».

В предпоследний рабочий день 2021 года, 29 декабря, актив был перерегистрирован с нидерландской Gazprom Finance BV на российское ООО «Газпром капитал». Это было сделано за два дня до прекращения действия соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и Нидерландами.

«Ачим девелопмент» - оператор освоения четвертого и пятого участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Наряду с «Газпромом» (50,01% у ПАО «Газпром» и 24,98% у «Газпром капитала») 25,01% в проекте принадлежит Wintershall Dea.

На долю в компании в 24,98% претендует австрийская OMV. С ней переговоры затянулись, в настоящее время они продолжаются уже на неисключительной основе. Стоимость доли в середине 2019 года оценивалась в 905 млн евро, однако с тех пор проект получил существенное развитие, на обоих участках «Ачим девелопмент» уже началась добыча.