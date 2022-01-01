Запасы газа на Украине сократились почти вдвое

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд куб. м, что почти на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее. Об этом свидетельствуют оперативные данные на сайте компании - оператора ПХГ "Укртрансгаз".

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Отмечается, что в настоящее время ПХГ Украины заполнены на 43,7%, свободные мощности составляют 16,452 млрд куб. м.