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2 часа назад

Отбор газа из европейских подземных хранилищ 31 декабря стал самым низким за 10 лет

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы 31 декабря продолжил снижаться на фоне теплой погоды и стал самым низким за последние 10 лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор газа из ПХГ Европы в пятницу составил лишь 136,6 млн куб. м - самый низкий уровень, начиная с 2012 года. В то же время закачка второй день подряд оказалась выше изъятий из ПХГ и составила 295,6 млн куб. м. Произошло это на фоне прихода субтропических воздушных масс в регион. Так, в Австрии и Великобритании Новый год встретили при рекордно теплой погоде в истории метеонаблюдений.

Общий отбор газа из европейских хранилищ в декабре 2021 года оказался равен 15,63 млрд куб. м - четвертый результат для данного месяца за все время наблюдений GIE с 2011 года.

Общая наполненность европейских ПХГ накануне выросла до 55,93% и сейчас составляет 60,38 млрд куб. м - на 20,6 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.

В последние дни 2021 года цена газа в Европе скорректировалась на фоне возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть. А 29 декабря завершилось заполнение газом второй нитки "Северного потока - 2" - теперь газопровод полностью готов к началу эксплуатации и ожидает одобрения германского регулятора. После этого снижение продолжилось и стоимость газа в пятницу впервые с начала ноября опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м.

Компании,
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