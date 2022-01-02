«Газпром» сообщил о рекордной добыче газа за 13 лет

«Газпром» в 2021 году добыл 514,8 миллиарда кубометров газа, это лучший результат за последние 13 лет, сообщил глава компании Алексей Миллер. Его цитирует пресс-служба «Газпрома» в Telegram.

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Миллер добавил, что прирост к показателю за 2020 год составил 62,2 миллиарда кубометров и «покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021-м». «Как и всегда, мы обеспечили надежное газоснабжение потребителей», — отметил он.