На Украине заявили о неизбежном воровстве российского газа

Бывший глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев считает, что Украине с высокой долей вероятности может не хватить запасов газа на нынешнюю зиму. Как следствие - придется прибегнуть к несанкционированному отбору российского газа, идущего транзитом в ЕС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».

Коболев предвидит развитие пессимистичного сценария, при котором «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов.

«В этом сценарии нас ожидает неизбежный отбор российского газа из транзитного потока, так как отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным», – заявил он.

Подобные действия не останутся безнаказанными, уверен эксперт.

«Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта».

На сегодняшний день действует пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию Украины, в том числе транзитный контракт на пять лет, подписанный в конце 2019 года Россией и Украиной. «Газпром» обязуется дать прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и далее - по 40 миллиардов.

Соответственно, по мнению Коболева, конфликт ускорит запуск "Северного потока – 2" и «Газпром» может отказаться от украинского маршрута.