Российские миллиардеры разбогатели на $56 млрд за год

Российские миллиардеры стали богаче в 2021 году. Их совокупное состояние увеличилось на миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на рейтинг Bloomberg.

Агентство подсчитало, что за прошедший год больше всех разбогател один из акционеров газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Его капитал вырос на 7,68 миллиарда долларов и составил 32,4 миллиарда.

Второе место в списке занял президент горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин. Его состояние выросло на 846 миллионов долларов, до 30,9 миллиарда.

Третьим российским богачом стал основной владелец горнодобывающей и металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов. За год он разбогател на 5,77 миллиарда долларов и увеличил состояние до 28,8 миллиарда.

Следом расположились бенефициар сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин (состояние выросло на 4,14 миллиарда)