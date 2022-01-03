Производитель одежды для Nike и Adidas потерял $752 млн

Китайский предприниматель, глава компании Shenzhou International, занимающейся производством одежды для Nike и Adidas, Ма Цзяньжун потерял несколько сотен миллионов долларов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает журнал Forbes.

По данным издания, состояние Цзяньжуна сократилось на 752 миллиона долларов на фоне сообщения о приостановке производства на предприятиях Shenzhou International в китайском городе Нинбо из-за COVID-19. Отмечается, что это произошло после падения стоимости акций компании на десять процентов.

Ранее стало известно, что в китайском округе Нинбо, где находятся предприятия Shenzhou International, обнаружили 10 случаев заражения коронавирусом. Чтобы предотвратить рост числа больных, местные власти объявили локдаун и начали проводить тестирования жителей. В этой связи компания Цзяньжуна объявила о приостановке производства. Представители Shenzhou пообещали выступить с новостями после того, как в регионе объявят о дальнейших мерах борьбы с коронавирусом.