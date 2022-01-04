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1 час назад

Стали известны сроки одобрения «Северного потока-2»

Сертификация газопровода «Северный поток-2» может завершиться к середине 2022 года. Такие сроки одобрения проекта Федеральным сетевым агентством Германии (BNetzA) назвал Клаус-Дитер Маубах, генеральный директор немецкой энергетической компании Uniper, передает Reuters.

Reuters стало известно, что в BNetzA ранее уже заверили, что в первой половине нового года решение по газопроводу приниматься не будет. «Я не вижу никакого политического вмешательства, проверка сетевого агентства идет по плану. Она может закончиться в середине 2022 года», — заявил руководитель одной из компаний-инвесторов «Северного потока-2».

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По его словам, запуск газопровода позволит облегчить ситуацию на европейском газовом рынке, который сейчас испытывает нехватку топлива. «Конечно, есть политические риски: если конфликт между Россией и Украиной обострится, трубопровод может стать целью санкций США», — добавил Маубах.

Ранее стало известно, что США готовят пакет санкций против «Северного потока-2». По словам представителя Республиканской партии США, для принятия законопроекта, который подразумевает ограничения в отношении газопровода, необходимы 60 из 100 голосов членов Сената.

Компании,Видео,Reuters,
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