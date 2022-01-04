Gallina Blanca покидает Россию

GBFoods, крупный производитель продуктов быстрого приготовления под брендом Gallina Blanca, решил продает бизнес. Предприятие компании в Нижегородской области купит непальская CG Foods, которая выпускает лапшу Wai Wai. Об этом рассказывает «Ъ».

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ООО «СиДжи Фудс» о приобретении 100% ЗАО «Юроп Фудс ГБ». «Юроп Фудс ГБ» —это российская «дочка» GBFoods испанской семьи Карулья, которая выпускает продукты для быстрого приготовления под брендом Gallina Blanca. С 1998 года «Юроп Фудс ГБ» управляет фабрикой в Нижегородской области, где выпускает бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы, а также макаронные изделия.

По словам источника «Ъ», российский бизнес GBFoods рассматривали для покупки и другие компании. Как уточняет он, сам бренд Gallina Blanca в сделку не входил. По словам собеседника «Ъ», стоимость сделки могла быть в диапазоне 1–1,5 млрд руб.

Продажи лапши быстрого приготовления в России растут, но CG Foods придется инвестировать в продвижение нового для страны бренда и развитие производства.