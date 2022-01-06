В Казахстане продавцов сжиженного газа заподозрили в сговоре

Управление по защите и развитию конкуренции Казахстана обнаружило в действиях крупных продавцов сжиженного газа признаки ценового сговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства в эфире телеканала «Хабар 24».

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В сговоре заподозрили такие компании, как «Казмунайгаз», «Казгермунай», «СНПС-Актобемунайгаз» и «Казахойл». В их действиях также были выявлены «злоупотребления доминирующим положением на рынке». Если вина компаний будет доказана, их оштрафуют.

Уточняется, что повышение цены было зафиксировано в течение 2021 года.

«Если первоначально эта цена была в районе 67 тысяч тенге за тонну, то к концу года (...) больше 100 тысяч за тонну», — заявил представитель управления.