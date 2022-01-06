В США выступили против новых санкций по «Северному потоку - 2»

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что администрация страны не желает вводить новые санкции по газопроводу «Северный поток - 2», которые в январе намерен рассмотреть сенат. По его словам, администрация выступает за сдерживание России и против трубопровода.

«К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является подлинным прогрессом в деле противостояния дальнейшей российской агрессии или защиты Украины», - цитирует РИА Новости слова Прайса.

Как утверждает Прайс, если данный закон будет проведен, это «подорвет единство среди наших европейских союзников в критический важный момент, когда мы должны единым фронтом реагировать на российские угрозы, а администрация работает с конгрессом и европейскими союзниками над пакетом санкций».