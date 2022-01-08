Строительство «Силы Сибири-2» обеспокоило Запад

Сделка России и Китая по строительству газопровода «Сила Сибири-2» вызвала беспокойство на Западе из-за того, что данный проект может ударить по энергетической независимости Евросоюза. Об этом говорится в статье обозревателя The Telegraph Рейчел Миллард.

В материале отмечается, что на фоне разбирательств вокруг «Северного потока-2» строительство «Силы Сибири-2» оставалось незамеченным европейскими странами. Однако, как считают эксперты, запуск этого газопровода способен укрепить положение России на энергетическом рынке и ослабить позиции европейцев.

Миллард полагает, что «Силу Сибири-2», по которому планируется поставлять сырье из месторождений в Восточной Сибири, могут присоединить к недрам на Ямале, где добывается газ для экспорта в Европу.

Эксперт Независимой химической информационной службы ICIS Томаш Маржец-Мансер предположил, что Россия может воспользоваться своим положением на газовом рынке и начнет больше отдавать предпочтение тому, кто будет готов больше заплатить за энергоноситель. В отличие от Евросоюза Китай выглядит предпочтительнее, так как покупает больше газа и заключает длительные контракты, привязанные к стоимости нефти.