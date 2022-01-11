Правительство Молдавии вновь обратилось к "Газпрому" с просьбой отсрочки выплат по обязательствам за поставки газа в январе 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну на пресс-конференции во вторник.

"Вчера у меня был разговор с господином Миллером (председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером - прим. ТАСС), в ходе которого мы попытались договориться о возможности отсрочить выплату этого аванса на 10-20 дней, чтобы "Молдовагаз" сумела накопить средства. Дискуссии продолжаются", - сказал Спыну.

По его словам, до конца этой недели молдавско-российское газораспределительное предприятие "Молдовагаз" рассчитается за топливо, полученное в декабре прошлого года. "С расчетом за газ, который был импортирован в декабре, нет проблем", - заверил Спыну. При этом он представил прогнозы, согласно которым "Молдовагазу" не хватит около 25 млн евро, чтобы до 20 января выполнить свои финансовые обязательства по поставкам в этом месяце.

Он отметил, что газораспределительное предприятие должно будет также изыскать средства для выплаты аванса.

"На следующей неделе должен собраться наблюдательный совет "Молдовагаза", на котором представители "Газпрома" и молдавского правительства еще раз обсудят этот вопрос", - проинформировал Спыну.

Причины энергетического кризиса

Кроме того, Спыну заявил, что энергетический кризис в Молдавии вызван увеличением цен на газ в Европе.

"Энергетический кризис в Молдавии связан с ростом цен на газ в Европе", - сказал он, комментируя увеличение цен на топливо для республики в январе до $646 за тысячу кубометров.

Заместитель главы правительства пояснил, что цена взмыла вверх из-за роста котировок на европейских газовых биржах и стоимости корзины нефтепродуктов, к которым по контракту с компанией "Газпром" привязывается закупочная цена топлива.

По словам Спыну, Молдавия подписала выгодный контракт с компанией "Газпром", который позволил сэкономить за три месяца $330 млн.

"У нас хороший контракт по отношению к ценам на рынке. Простые расчеты показывают, что только за прошедшие [с октября, когда был подписан контракт с "Газпромом",] три месяца экономия составила порядка $330 млн", - отметил он.

Правительство Молдавии готовит дополнительные меры с целью оказания поддержки населению в связи с увеличением цен на газ, заявил Андрей Спыну.

"Мы видели платежки, видели реакцию людей, понимаем ее. Люди с обеспокоенностью смотрят на рост тарифов на газ. Мы сделаем все, чтобы найти альтернативы: правительство готовит дополнительные меры поддержки населения", - сказал он.

Заседание российско-молдавской межправкомиссии

Кроме того, Спыну заявил, что заседание российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в марте.

"В ноябре состоялся визит министра иностранных дел и европейской интеграции Николая Попеску в Россию, в Москву. Господин Попеску - председатель молдавско-российской межправкомиссии с молдавской стороны, с российской - господин [министр сельского хозяйства Дмитрий] Патрушев. На встрече, которая состоялась в ноябре, стороны пришли к соглашению, что заседание комиссии состоится в марте, точная дата будет объявлена позже", - сказал Спыну.