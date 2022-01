"Роснефть" обогнала по рыночной капитализации Сбербанк

Акции "Роснефти" с начала торгов в этом году прибавили уже более 5%. В декабре 2021 года два крупнейших американских инвестиционных банка - J.P. Morgan и Bank of America - включили акции "Роснефти" в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний мира в 2022 году. По оценке Bank of America, акции российской компании имеют потенциал роста на 40%. В целом инвестиционное сообщество высоко оценивает потенциал роста "Роснефти". БКС прогнозирует стоимость GDR компании на уровне $12, Bank of America- $11,2, Raiffeisen Bank - $11, при текущих котировках на уровне $8,37 за GDR.