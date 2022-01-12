"Роснефть" обогнала по рыночной капитализации Сбербанк

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Акции "Роснефти" на Московской бирже к 14:00 мск достигали уровня 630,6 рубля за бумагу, поставив новый рекорд стоимости за всю историю их обращения на рынке. Таким образом, капитализация крупнейшей российской нефтяной компании превысила 6,67 трлн рублей. Это позволило компании обойти по капитализации Сбербанк, акции которого торговались на уровне 289,47 рубля за штуку (-0,83% за день), обеспечивая капитализацию в 6,51 трлн рублей.

Акции "Роснефти" с начала торгов в этом году прибавили уже более 5%. В декабре 2021 года два крупнейших американских инвестиционных банка - J.P. Morgan и Bank of America - включили акции "Роснефти" в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний мира в 2022 году. По оценке Bank of America, акции российской компании имеют потенциал роста на 40%. В целом инвестиционное сообщество высоко оценивает потенциал роста "Роснефти". БКС прогнозирует стоимость GDR компании на уровне $12, Bank of America- $11,2, Raiffeisen Bank - $11, при текущих котировках на уровне $8,37 за GDR.

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В J.P. Morgan также отмечали, одним из важных факторов привлекательности "Роснефти" является реализация проекта "Восток ойл". Внутренняя доходность проекта (IRR) оценивается на уровне 54%, при этом сам проект еще практически не учтен в оценке акций "Роснефти". А Bank of America оценивает, что при благоприятной рыночной конъюнктуре стоимость проекта может превысить $100-120 млрд, а сам он станет "локомотивом развития" компании. А в прошлом году Goldman Sachs окрестил проект "магнитом для инвесторов".

Еще одним важным фактором инвестпривлекательности "Роснефти" аналитики J.P. Morgan называют привлекательную дивидендную доходность компании, которую они ожидают на уровне 11-13% в 2022-2023 годах. При этом компания уже выплатила рекордные промежуточные дивиденды за первую половину 2021 года в размере 191 млрд рублей (18,03 рубля на одну акцию), а инвестиционные эксперты ожидают суммарные дивиденды компании за 2021 год на уровне 47 рублей на акцию при рекордной чистой прибыли по итогам всего 2021 года на уровне около 1 трлн рублей.

Фокус на экологию

Как считает доцент Финансового университета при правительстве России Валерий Андрианов, высокую оценку и поддержку инвесторов "Роснефти" обеспечивает также фокус на ESG повестку. "Разумный подход к требованиям энергоперехода у компании привлекает внимание инвесторов. Подтверждение тому - значительный рост капитализации и интерес крупнейших международных компаний к "Восток ойл". Именно "Восток ойл" играет ключевую роль в новой стратегии "Роснефти". Рост доли газа в общем объеме добычи компании также является важным элементом бизнеса", - сказал он.