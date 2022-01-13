«Ставка на жадность»: для чего мошенники создают сайты закрывшихся банков

В интернете только за последний месяц прошлого года появилось 50 сайтов несуществующих банков, которые крадут личные данные граждан — ФИО, контакты, номер паспорта, сообщили в компании Infosecurity. «Газета.Ru» рассказывает, как распознать фейковый банк и не стать жертвой таких мошенников.

В декабре в российском сегменте интернета появилось 50 новых сайтов несуществующих банков, сообщили "Газете.Ru" в компании Infosecurity, специализирующейся на кибербезопасности.

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Мимикрируя под финансовые организации, аферисты получают от граждан не только паспортные данные, но и платежные реквизиты, которые открывают им доступ к банковским счетам.

"Фальшивые банки – относительно новое явление", - отметил начальник отдела анализа цифровых угроз компании Infosecurity Александр Вураско.

По его словам, такие ресурсы стали массово появляться всего три-четыре года назад. Пик их популярности пришелся на 2019 год, но и сейчас они встречаются достаточно регулярно.

"В большинстве случаев названия банков являются вымышленными, таких организаций просто не существует. Однако бывает и так, что злоумышленники используют наименования и реквизиты действительно существовавших банков, у которых была отозвана лицензия. Отличительной чертой таких сайтов являются стандартные шаблоны: меняется лишь наименование и логотип. Все это делается для экономии времени и средств. На сегодняшний день известно порядка двух-трех десятков шаблонов, на которых базируются все фейковые сайты", - добавил Вураско.

Заново открывшийся спустя 10 лет банк

По словам Вураско, главной опасностью таких сайтов является передача злоумышленникам данных, достаточных для оформления кредита или микрозайма. Люди сами присылают сканы всех необходимых документов. Жертвы подобного мошенничества оставляют свои отзывы в интернете.

На сайте "Детектив по интернет-заработку" пользователь под ником Детектив Сергей рассказал о некоем ПАО "РусПромБанке", который предлагает гражданам оформить кредит.

"Специалисты" банка адресуют пользователей на свой сайт, где представлены условия кредитования: ставка от 8,9% годовых до 4 млн рублей на три года. В сведениях о банке говорится, что он был основан в 2009 году", - пишет пользователь.

В разделе "О нас" банка указан адрес в Москве и часы работы, а также выложено длинное текстовое описание банка. В частности, там говорится про лидерство в банковском секторе, про добросовестную конкуренцию на рынке, про огромную команду сотрудников и даже про лицензирование банковской деятельности. При этом отзывов клиентов о банке в интернете не нашлось.

Сергей решил проверить информацию о кредитной организации на сайте ЦБ.

"Переходим на официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. В справочнике по кредитным организациям пытаемся найти интересующий нас банк. И, как ни странно, мы его нашли! Полное его название ООО "Русский промышленный банк", и был он зарегистрирован аж в 1993 году. Однако, есть одна небольшая приписочка… Данный банк просуществовал с 1993 по 2009 годы. Затем его лицензия была аннулирована, деятельность банка полностью прекращена. То есть, этого банка уже 10 лет как не существует. При желании можно прочитать сообщение о ликвидации банка и найти все подробности этого".

"Жертва останется с кредитом, но без денег"

"В данной схеме мошенники делают ставку на жадность и граждан со слабой финансовой грамотностью, - отметил в беседе с "Газетой.Ru" директор департамента проектирования компании "Газинформсервис" Александр Калита. - Не секрет, что большие, стабильные банки предлагают относительно небольшой процент по вкладам. Мошенники просто накидывают сверху еще пару процентов в своем предложении, и потенциальный клиент, обрадовавшийся дополнительной "прибыли", не проверив информацию на радостях, превращается в жертву мошенничества".

Калита отметил, что передача личных данных мошенникам в лучшем случае грозит потерей сбережений. В худшем – на жертву могут оформить несколько кредитов.

По словам эксперта, бороться с этим можно путем повышения финансовой грамотности граждан. Блокировка поддельных ресурсов тоже необходима, но сегодня она не дает ощутимых результатов, так как создавать сайты можно быстрее, чем их блокировать. С технической стороны, без создания сложных систем с подключением разных участников, с этой схемой можно бороться, только анализируя аномальные банковские транзакции на уровне банковских систем, считает Калита.