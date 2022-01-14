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22 часа назад

Цены на газ в Европе выросли более, чем на 10%

Цены на газ в Европе выросли более, чем на 10%
Фото: Финансовая газетаФинансовая газета

Утром пятницы, 14 января, биржевые цены на природный газ в Европе подскочили более, чем на 10%, превысив отметку в $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Согласно данным из биржи ICE, стоимость январского фьючерса на газ по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF в Нидерландах достигла €95 за МВт·ч, что составляет более $1143 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу.

21 декабря 2021 года цены на газ в Европе достигли исторического максимума в $2190,4 за 1 тыс. куб. м, после чего стали понижаться. В последние дни месяца цена январских фьючерсов упала вдвое — до $1020 на 30 декабря.

Аналитики связывали прошлогодний рост цен на газ с несколькими факторами, в числе которых низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, высокий спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, неопределенность с газопроводом «Северный поток-2» и погодный фактор — наступление аномальных холодов.

Согласно информации «Газпрома», представленной 12 января: «Запасы газа в европейских ПГХ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений». Отбор из подземных газовых хранилищ (ПГХ) Европы уже превысил половину от объема, закачанного в прошлом году.

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