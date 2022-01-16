Очередь России: зачем «Газпром» судится с Польшей

«Газпром» подал иск в международный арбитраж в Стокгольме, ответчиком по которому выступает польская газовая компания PGniG. На фоне беспрецедентно высоких цен на газ в ЕС российский концерн требует увеличить стоимость голубого топлива для Польши.

Фото: РИА Новости РИА Новости

PGniG и «Газпром» связывают давние, но не слишком дружественные отношения. В 1996 они заключили Ямальский контракт на поставку газа по формуле «бери или плати» с минимальным объемом поставки 8,7 млрд кубометров в год. Это же соглашение позволяет раз в три года пересматривать цену на топливо, чем поляки воспользовались в 2011 и 2014 годах.

Видео дня

Тогда Польша настаивала, что выставленная «Газпромом» цена завышена, и требовала возмещения убытков. В 2020-м Арбитражный суд согласился с требованиями PGniG и обязал российский газовый гигант перечислить компенсацию в размере полутора миллиардов долларов. «Газпром» выплатил, хотя и пообещал продолжать разбирательства в суде.

Собственно, это и было то самое требование продавать газ не в соответствии с твердым контрактом, а по спотовым ценам, которые на тот момент были ниже.

Но времена изменились, и теперь настала очередь России потребовать недополученные доходы. И все бы ничего, но поляки сами устроили прецедент, отсудив переплату. Со стороны «Газпрома» логично предположить, что раз цена тысячи кубов на спотовом рынке зашкаливает за тысячу долларов, то и за контрактный газ Польша должна платить больше.

Более того, претензии российской стороны касаются периода с 8 декабря 2017 года и по 9 ноября 2020 года. Снимать с поляков последнюю рубашку, опираясь на текущие спекулятивные показатели спотового рынка, отечественная компания не спешит. Все исключительно в рамках приличий.

Впрочем, раздевать поляков вскоре примутся их соседи по ЕС. Причем с подачи самой Варшавы. Там решили, что истекающий в 2022 году контракт с «Газпромом» продлевать не следует, а лучше заняться поиском альтернативных поставщиков. К примеру, сейчас газ в страну по реверсной схеме прокачивает Германия. Не свой, конечно, откуда ему у немцев взяться, а российский. Зато по демократическим ценам.