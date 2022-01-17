Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
57 минут назад

«Сбербанк» отчитался о рекордной годовой прибыли в 1,2 триллиона рублей

«Сбер» увеличил чистую прибыль за 2021 год в два раза за счет операций с банковскими картами, она составила 1,2 триллиона рублей. Об этом сообщает «Секрет фирмы» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Сбербанк» отчитался о рекордной годовой прибыли в 1,2 триллиона рублей
Фото: Zab.ruZab.ru

«Банк заработал 1,237 триллиона рублей чистой прибыли без учета событий после отчетной даты. Рентабельность капитала составила 24,8%, а рентабельность активов — 3,5%. Чистый комиссионный доход вырос на 13,5% и составил 578,9 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что чистая прибыль банка за 2020 год составила 781,6 миллиарда рублей. Доходы за 2021 год стали рекордными за всю историю «Сбербанка».

Основным драйвером роста прибыли стали операции с банковскими картами, в том числе эквайринг. Они принесли «Сбербанку» 578,9 миллиарда рублей - это на 40% больше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что компенсацию эквайринговых комиссий для малого и среднего бизнеса, использующих Систему быстрых платежей (СБП), продлили до 1 июля 2022 года.

Малому и среднему бизнесу продлят возмещение банковских комиссий до 1 июля 2022

Компании,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители