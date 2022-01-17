«Сбербанк» отчитался о рекордной годовой прибыли в 1,2 триллиона рублей

«Сбер» увеличил чистую прибыль за 2021 год в два раза за счет операций с банковскими картами, она составила 1,2 триллиона рублей. Об этом сообщает «Секрет фирмы» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Банк заработал 1,237 триллиона рублей чистой прибыли без учета событий после отчетной даты. Рентабельность капитала составила 24,8%, а рентабельность активов — 3,5%. Чистый комиссионный доход вырос на 13,5% и составил 578,9 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что чистая прибыль банка за 2020 год составила 781,6 миллиарда рублей. Доходы за 2021 год стали рекордными за всю историю «Сбербанка».

Основным драйвером роста прибыли стали операции с банковскими картами, в том числе эквайринг. Они принесли «Сбербанку» 578,9 миллиарда рублей - это на 40% больше, чем в прошлом году.