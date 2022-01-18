Найден способ избежать массового уничтожения вина

Мораторий на проверки выполнения законодательства о виноделии негласно будет продлен до 1 марта. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на участников совещания в кабмине.

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Кроме того, эти данные подтвердили два собеседника, работающие в сфере розничной торговли. На вина, которые легально произведены, но не соответствуют новой версии закона о регулировании алкогольного рынка, должны будут нанести специальные наклейки. Отмечается, что в настоящее время их дизайн разрабатывается.

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На специальных наклейках будет указана информация о виде продукта. Вина со стикерами не будут признавать фальсифицированными и не подлежат изъятию. По словам представителя Минсельхоза, благодаря наклейкам бизнес сможет выполнить требования закона о виноделии.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка 2 июля 2021 года. Изменения внесли в классификацию вина и правила его производства. В частности, вместо термина «столовое вино» нужно использовать «вино». Для импортного вина с защищенными географическими идентификаторами ввели наименования.

Вначале поправки не предполагали переходного периода, но после обращений бизнеса власти ввели мораторий на проверки до 31 декабря 2021 года. Однако в декабре производители вина попросили продлить мораторий еще на год. Ретейлеры, рестораторы и импортеры зарубежного вина в письме на имя главы правительства Михаила Мишустина предупредили об уничтожении нескольких десятков миллионов бутылок вина, шампанского и другого алкоголя на сумму более 15 млрд рублей после 31 декабря 2021 года.

Ответ Минсельхоза «немного успокоил» рынок, заявил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. В противном случае, по его словам, пришлось бы утилизировать около 10% содержимого склада. Нанести наклейки можно за месяц-полтора, указал Липилин. Затраты на каждую из них составят 0,5–1 рублей, полагает он.

Есть риск, что не все участники рынка успеют нанести стикеры, предупредил еще один собеседник издания в одной из винодельческих компаний.

Нанесение стикеров будет актуально для вин, стоимость которых начинается от 500 рублей за бутылку и выше, считает руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев. Они продаются более медленно, поэтому зачастую остаются на полках супермаркетов и винотек, пояснил он.

Стикеры позволят проверяющим органам и потребителям убедиться в том, что незаконной продукции на рынке «нет и быть не может», отметил президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. Он подчеркнул, что сведения внесены в ЕГАИС, с продукции уплачены акцизы, таможенные платежи и т.д.

В самом начале авторы реформы виноделия трактовали ее как меру по поддержке российских производителей вина, отметил собеседник издания в одной из алкогольных компаний. Однако он отметил обратный эффект. По его словам, потребление российского вина сокращается.