Столтенберг обвинил Газпром в манипуляциях на газовом рынке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Газпром в манипуляциях на европейском рынке газа, онлайн-трансляцию совместной пресс-конференции Столтенберга с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вела пресс-служба НАТО.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

«Я, безусловно, принял к сведению заявление Фатиха Бироля из Международного энергетического агентства, что произошло существенное снижение поставок российского газа в Европу в условиях, когда Россия могла значительно нарастить экспорт, если бы она захотела. Также произошло сокращение уровня газа в газохранилищах, принадлежащих Газпрому. Это манипулирование газовым рынком», – ответил он на вопрос о «Северном потоке – 2», сообщает ТАСС.

Также он заявил, что между странами НАТО нет единой позиции по «Северному потоку – 2», но альянс призывает все страны диверсифицировать источники энергии.

Европейские страны обвиняют Газпром в ограничении поставок газа в период пикового роста цен на энергоносители, полагая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами. В таком же духе высказывался глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, который утверждал, что сильная напряженность на европейском газовом рынке возникла из-за поведения России, а в дефиците газа в ПХГ Европы в большей степени виноват Газпром.