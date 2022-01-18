"Это манипулирование рынком": Столтенберг обвинил "Газпром"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил «Газпром» в манипулировании европейским газовым рынком, передает ТАСС.

На пресс-конференции в Берлине Столтенберг заявил, что «принял к сведению» позицию главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что Россия могла бы экспортировать в Европу больше газа, если бы захотела.

«Также произошло сокращение уровня газа в газохранилищах, принадлежащих "Газпрому". Это манипулирование газовым рынком», - сделал вывод Столтенберг.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль 12 января обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе. По его словам, «Газпром» мог бы отправлять в Европу на 3 млрд кубометров больше нынешнего объема поставок.

Вице-премьер России Александр Новак, комментируя обвинения, заявил, что Бироль «пытается переложить с больной головы на здоровую».