«МегаФон», Tele2 и «Вымпелком» поднимают стоимость тарифов

Сотовые операторы «Вымпелком», «МегаФон» Tele2 планируют повысить стоимость архивных тарифов. Об этом сообщили источники газеты «Коммерсант».

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«Вымпелком» в скором времени повысит цены на архивные тарифные планы на 10%, рассказали три источника газеты на рынке связи. Они добавили, что с февраля стоимость тарифов возрастет у «МегаФона» и Tele2.

В пресс-службе «Вымпелкома» подтвердили информацию о возможном повышении цен и добавили, что заранее предупредят абонентов. В операторе мобильной связи МТС, который уже в начале января уведомил абонентов о подорожании тарифов, объяснили изменение стоимости услуг ростом стоимости содержания и строительства сетей.