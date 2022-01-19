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1 час назад

«МегаФон», Tele2 и «Вымпелком» поднимают стоимость тарифов

Сотовые операторы «Вымпелком», «МегаФон» Tele2 планируют повысить стоимость архивных тарифов. Об этом сообщили источники газеты «Коммерсант».

«МегаФон», Tele2 и «Вымпелком» поднимают стоимость тарифов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вымпелком» в скором времени повысит цены на архивные тарифные планы на 10%, рассказали три источника газеты на рынке связи. Они добавили, что с февраля стоимость тарифов возрастет у «МегаФона» и Tele2.

В пресс-службе «Вымпелкома» подтвердили информацию о возможном повышении цен и добавили, что заранее предупредят абонентов. В операторе мобильной связи МТС, который уже в начале января уведомил абонентов о подорожании тарифов, объяснили изменение стоимости услуг ростом стоимости содержания и строительства сетей.

Ранее сообщалось, что в начале 2022 года вырастут цены на тарифы сотовой связи. Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников заявил, что цены растут из-за того, что операторы вынуждены постоянно развивать сети.

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