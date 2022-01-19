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41 минуту назад

Замедление сертификации «Северного потока - 2» идет на пользу лишь США

Член комитета немецкого Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, который занимается вопросами энергетики и климата, заявил, что правительство Германии не должно мешать сертификации «Северного потока — 2». Свое мнение он обосновал тем, что замедление проекта ставит энергоснабжение Европы под угрозу. Об этом пишет ТАСС.

В Германии призвали ускорить сертификацию «Северного потока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, разные стороны по своим причинам пытаются смешать важность энергоснабжения Европы и геополитические интересы. Котре подчеркнул, что проект «Северный поток — 2» всегда был и остается прежде всего энергетическим и экономическим.

«Использование его в качестве орудия для достижения других политических целей является неправильным и ставит под угрозу энергоснабжение Европы», — заявил он.

Котре также пояснил, что политикам не следует затормаживать сертификацию российского газопровода, как это делает федеральное правительство. Он считает, что властям Германии необходимо ускорить этот процесс, так как его промедление выгодно только третьей американской стороне.

Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер сообщил, что газопровод «Северный поток – 2» будет введен в эксплуатацию в течение этого года. По его словам, цены на газ в связи с этим событием должны стабилизироваться.

Компании,ИТАР-ТАСС,
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