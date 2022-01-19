В Германии призвали ускорить сертификацию «Северного потока-2»

Член комитета немецкого Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, который занимается вопросами энергетики и климата, заявил, что правительство Германии не должно мешать сертификации «Северного потока — 2». Свое мнение он обосновал тем, что замедление проекта ставит энергоснабжение Европы под угрозу. Об этом пишет ТАСС.

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По его словам, разные стороны по своим причинам пытаются смешать важность энергоснабжения Европы и геополитические интересы. Котре подчеркнул, что проект «Северный поток — 2» всегда был и остается прежде всего энергетическим и экономическим.

«Использование его в качестве орудия для достижения других политических целей является неправильным и ставит под угрозу энергоснабжение Европы», — заявил он.

Котре также пояснил, что политикам не следует затормаживать сертификацию российского газопровода, как это делает федеральное правительство. Он считает, что властям Германии необходимо ускорить этот процесс, так как его промедление выгодно только третьей американской стороне.