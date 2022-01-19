Китайский агрегатор такси Didi, который обвиняли в угрозе безопасности России, провел массовые сокращения штата российского представительства. Об этом пишет РБК со ссылкой на источнике на рынке.

По словам собеседников издания, сокращения коснулись около 90 процентов сотрудников центрального офиса, среди которых люди, занимавшие «довольно высокие позиции». В качестве возможной причины называются проблемы, с которыми столкнулся агрегатор. Официально компания не комментирует случившееся, отмечая лишь, что продолжает работать примерно в 40 городах России.

Didi вышел на российский рынок в 2019 году. При этом агрегатор отказался от конкуренции с другими его участниками в Москве и Санкт-Петербурге, сосредоточившись на развитии в регионах. По состоянию на конец 2020 года (самые свежие данные) среднесписочная численность сотрудников российского офиса составляла 15 человек.

При этом в России у Didi, согласно собственным данным компании, около 100 тысяч водителей и пяти миллионов клиентов.

В прошлом году Didi провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, однако вскоре после этого столкнулась с претензиями со стороны властей Китая из-за опасений Пекина по поводу возможной утечки персональных данных клиентов за рубежом. Также китайский антимонопольный регулятор выявил у сервиса нарушения внутри страны. В прессе появились сведения, что компании грозит беспрецедентный штраф. В итоге руководство Didi решило провести делистинг на Нью-Йоркской бирже и вместо этого выйти на Гонконгскую.