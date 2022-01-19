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47 минут назад

Москвичи получили выплаты СберСтрахование жизни на 144 млн рублей

СберСтрахование жизни в 2021 году выплатила клиентам из Москвы 144,2 миллиона рублей по завершившимся договорам накопительного страхования жизни (НСЖ). Общее количество выплат составило почти 1 тыс. Самая крупная выплата в Москве – 13 млн рублей. Клиент формировал накопления по программе НСЖ в течение 7 лет. Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Накопительное страхование жизни позволяет сформировать капитал к определённому сроку на различные цели: оплату высшего образования ребёнка, покупку квартиры или передачу денег по наследству. По программе возможны единовременный или регулярные взносы. Жизнь и здоровье клиента застрахованы в течение всего срока действия договора. При наступлении неблагоприятных событий компания произведёт страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы». Компания также осуществляет выплаты по страховым случаям НСЖ. Так, в 2021 году СберСтрахование жизни произвела 530 выплат жителям столицы на общую сумму 271,8 млн рублей. СберСтрахование жизни занимается накопительным страхованием жизни с 2012 года. В настоящий момент в компании действует свыше 400 тыс. договоров НСЖ. Помимо выплат по дожитиям, компания также осуществляет выплаты по страховым случаям. Количество выплат по страховым случаям по НСЖ в 2021 году составило 2,6 тыс. на общую сумму 871,6 млн рублей. Договоры НСЖ можно оформить в отделениях СберБанка и в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Компании,Сбербанк России,
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