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37 минут назад

"Сбер" с 20 января отправит 70% сотрудников на удаленку

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Сбер" в связи с эпидемиологической ситуацией с завтрашнего дня переведет 70% сотрудников на удаленный формат работы, отделения банка продолжат работать в штатном режиме, следует из сообщения пресс-службы кредитной организации.

"Сбер увеличивает число сотрудников, работающих удаленно, до 70%, в связи со стремительным распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Решение вступает в силу с 20 января 2022 года. Данная мера позволит минимизировать рост заболеваемости среди сотрудников "Сбера" и членов их семей", - сообщила пресс-служба.

Компании,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
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