Торговые сети обнулили наценки на ряд продуктов

Торговые сети начали активно продавать продукты по закупочной цене либо ниже нее. Так, помимо X5 Group и «Магнита», наценку на 200 товаров первой необходимости ограничил ретейлер «Верный», пишут «Известия».

«Покупатели смогут приобрести эти товары по закупочной цене или с минимальной наценкой, верхний предел которой будет ограничен 10%», – заявили в сети.

Все расходы, связанные со сдерживанием цен, ретейлер покроет за свой счет.

В «Ленте» наценка на социально значимые товары составляет не более 10%, а нижний уровень может достигать нуля, сообщили в пресс-службе компании. В сети «Ашан» заявили о применении минимальной торговой наценки, а некоторые продукты из списка социально значимых ретейлер продает по цене ниже закупочной. Это касается овощей, сахара, подсолнечного масла и других товаров. В X5 Group сообщили, что с 12 января и до конца года надбавка на 20 товарных категорий не будет превышать 10%. «Магнит» готов зафиксировать наценку на уровне не более 10% на товары первой необходимости, это может коснуться 200 позиций из 25 категорий, сообщили изданию в компании.

В настоящее время ретейлеры занимаются доработкой своих предложений, ФАС ждет их окончательные версии для дальнейшей оценки, отметили в службе.

Пойти на снижение цен могут лишь крупные торговые сети, которые зарабатывают не на продаже конкретных товаров, а на всем обороте продукции, отметил глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. В этой связи ограничение надбавки к стоимости может рассматриваться, в частности, как продвижение компании, отметил он.

Компании при снижении надбавки на социально значимую продукцию, повышают ее на премиальные товары, алкоголь и табак, указал директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он подчеркнул, что товары, на которые торговые сети понижают наценки, включены в продуктовую корзину Росстата, которая используется для расчета инфляции. В этой связи, как отметил эксперт, показатель может снизиться в годовом выражении на 0,2–0,3%. Однако он предупредил, что результат будет формальным, поскольку цены на более дорогую продукцию могут вырасти.