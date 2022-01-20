В минувшем году Саудовская Аравия нарастила поставки нефти в Китай на 3,1 процента, до 87,58 миллиона тонн сырой нефти, и сохранила за собой первое место среди импортеров. Об этом со ссылкой на таможенные данные КНР сообщает Reuters.

Поставки российской нефти сократились на 4,7 процента, до 79,65 миллиона тонн. Таким образом, королевство начало вытеснять Россию с китайского рынка, увеличив свою долю до 17 процентов от общего объема (16 процентов в 2020 году).

Саудовскую нефть активно закупали национальные нефтеперерабатывающие компании и крупнейшие частные заводы Zhejiang Petrochemical Corp и Hengli Petrochemical. Остальные независимые нефтепереработчики Китая, напротив, снизили спрос на сырье, что и обеспечило увеличение отрыва от России по итогам года.

Третье место среди поставщиков в Китай занял Ирак. Он сократил объем на 10 процентов, до 54,13 миллиона тонн. Также резко упал импорт из Бразилии — на 28 процентов, до 30,28 миллиона тонн, что отбросило страну с четвертого на седьмое место. Рухнули и поставки из США — сразу на 42 процента, до 11,47 миллиона тонн.

Вместе с тем Оман и Малайзия нарастили поставки в Китай на 18 и 50 процентов соответственно. Источники агентства утверждают, что таким образом китайские предприятия скрывали поставки из Ирана и Венесуэлы, которые находятся под санкциями США. Впрочем, в декабре китайская таможня признала импорт нефти из Ирана.