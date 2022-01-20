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59 минут назад

«Молдовагаз» должен расплатиться с «Газпромом» до конца дня

Компания «Молдовагаз» должна заплатить российскому холдингу «Газпром» за поставленный в Молдавию газ до конца текущего дня, 20 января. Такое решение вынесла комиссия по чрезвычайным ситуациям страны, сообщает NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу молдавского Кабмина.

В правительстве республики добавили, что предприятие расплатится с российским поставщиком за счет средств, выделенных местными властями.

«Молдовагаз» обеспечит полную оплату до конца 20 января 2022 года «Газпрому» 50% стоимости объема природного газа за январь», — сказано в решении комиссии.

«Молдовагаз» попросила «Газпром» об отсрочке платежа

При этом отмечается, что компании выделят порядка 26 миллионов долларов. Минфин обеспечит перевод средств из бюджета предприятия сразу после того, как получит необходимые документы от Минсоцтруда. Помимо этого подчеркивается, что «Молдовагаз» освобождается от уплаты НДС до 30 марта 2022 года.

Ранее парламент Молдавии по предложению Кабмина ввел в стране на 60 дней режим ЧП из-за энергетического кризиса. Премьер-министр республики Наталья Гаврилица выступила с соответствующим предложением в связи с риском прекращения поставок газа в республику.

По ее словам, благодаря введению чрезвычайного положения правительство сможет дать АО «Молдавагаз» отсрочку по выплате НДС в бюджет, а также выплатить авансом компенсации за природный газ для населения.

Компании,Видео,Наталья Гаврилица,Газпром,Минфин,
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