Бербок оценила будущее «Севпотока – 2» при эскалации на Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок оценила будущее газопровода «Северный поток – 2», сообщает ТАСС.

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Отвечая на вопрос о перспективах «Северного потока – 2» в ходе пресс-конференции в Берлине после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, Бербок заявила, что в случае эскалации вокруг Украины будут рассматриваться «все меры».

«Если будет эскалация, то будут рассматриваться все меры», - сказала она, добавив, что считает «хорошим и важным сигналом» продолжение переговоров в рамках Совета Россия - НАТО.

Бербок и Блинкен провели двусторонние переговоры, а перед этим встретились в Берлине вчетвером с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом и заместителем министра иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Позже госсекретарь США проведет встречу с главой германского правительства Олафом Шольцем.

По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, стороны главным образом обсуждают ситуацию вокруг Украины.