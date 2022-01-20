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15 минут назад

Бербок оценила будущее «Северного потока – 2» при эскалации на Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок оценила будущее газопровода «Северный поток – 2», сообщает ТАСС.

Бербок оценила будущее «Севпотока – 2» при эскалации на Украине
Фото: МИД РоссииМИД России

Отвечая на вопрос о перспективах «Северного потока – 2» в ходе пресс-конференции в Берлине после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, Бербок заявила, что в случае эскалации вокруг Украины будут рассматриваться «все меры».

«Если будет эскалация, то будут рассматриваться все меры», - сказала она, добавив, что считает «хорошим и важным сигналом» продолжение переговоров в рамках Совета Россия - НАТО.

Бербок и Блинкен провели двусторонние переговоры, а перед этим встретились в Берлине вчетвером с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом и заместителем министра иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Позже госсекретарь США проведет встречу с главой германского правительства Олафом Шольцем.

Бербок уличили в «переобувании» в вопросе российского газа

По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, стороны главным образом обсуждают ситуацию вокруг Украины.

18 января Анналена Бербок посетила Россию и встретилась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. На переговорах она заявила, что газопровод «Северный поток - 2» пройдет сертификацию, если будет соответствовать «букве и духу европейского энергетического законодательства». Она также подчеркнула, что правительство ФРГ не даст использовать «Северный поток - 2» в качестве «оружия».

Компании,Анналена Бербок,Олаф Шольц,Сергей Лавров,НАТО,МИД,ИТАР-ТАСС,
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