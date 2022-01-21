В России оценили отказ ФРГ выплачивать компенсацию за «Севпоток — 2»

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Во-первых, Гривач отметил, что Хабек совсем недавно занял свою должность и ему, вероятнее всего, не хватает опыта для более взвешенных высказываний на тему российского газопровода. А во-вторых, по словам замглавы ФНЭБ, в случае блокировки «Северного потока-2» под «надуманными предлогами» последуют судебные разбирательства, итогом которых вполне может стать выплата компенсаций инвесторам проекта.

При этом Гривач подчеркнул, что некоторые судебные разбирательства уже ведутся. Кроме того в настоящее время идет подготовка к возобновлению сертификации газопровода в соответствии с намеченным в ноябре 2021 года планом.

«Пока нет особых оснований полагать, что правительство Германии собирается уступить давлению извне и заблокировать этот процесс по политическим мотивам», — заключил Гривач.