Раскрыта роль Украины в сертификации «Северного потока — 2»

Украина не способна заблокировать сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, пишут РИА Новости со ссылкой на телеканал «Наш».

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Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев примет участие в процессе сертификации российского газопровода.

Кучеренко пояснил, что министр выполнял свою главную задачу, а именно — утаивал «плохие новости». По его словам, многие украинские чиновники, среди которых и глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, неоднократно заявляли об участии Киева в сертификации «Северного потока — 2».

«Но я вам открою тайну – мы не принимаем участия… Этот вопрос рассматривает Еврокомиссия по своей процедуре», — заявил Кучеренко в эфире телеканала.

Он отметил, что Украина может участвовать в процессе сертификации российского газопровода только в качестве наблюдателя, но у нее нет возможности повлиять на решение комиссии.