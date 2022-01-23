Звезды TikTok обошли глав McDonald’s и Exxon Mobil в рейтинге Forbes

Самые популярные тиктокеры зарабатывают в несколько раз больше, чем топ-менеджеры наиболее крупных компаний Америки. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные журнала Forbes.

В рейтинг журнала попали только те звезды TikTok, которые стали таковыми только за счет удачной раскрутки в приложении. Журналисты издания не включили в список музыкантов, спортсменов, актеров, у которых есть аккаунты в соцсети.

Отмечается, что семь тиктокеров с самым большим доходом заработали в прошлом году свыше 55 млн долларов. Эти деньги они получили во многом за счет публикации рекламы и спонсорского контента. За один ролик звездам платят от 100 до 500 тыс. долларов. Среди заказчиков числятся такие известные по всему миру компании как McDonald’s, Louis Vuitton и Amazon.

В топ рейтинга попали сестры Дикси и Чарли Д’Амелио. Доход Чарли, у которой 133 млн подписчиков, составляет 17,5 млн долларов. Это выше, чем у таких руководителей компаний, как Даррен Вудс из Exxon Mobil (15,6 млн долларов), Кевин Джонсон из Starbucks (14,7 млн долларов) и и Крис Кемпчински из McDonald's (10,8 млн долларов).

Доход Дикси несколько скромнее. Она заработала в прошлом году 10 млн долларов, что сопоставимо с заработной платой генерального директора Southwest Airlines Гэри Келли.