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46 минут назад

Звезды TikTok обошли глав McDonald’s и Exxon Mobil в рейтинге Forbes

Самые популярные тиктокеры зарабатывают в несколько раз больше, чем топ-менеджеры наиболее крупных компаний Америки. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные журнала Forbes.

Звезды TikTok обошли глав McDonald’s и Exxon Mobil в рейтинге Forbes
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В рейтинг журнала попали только те звезды TikTok, которые стали таковыми только за счет удачной раскрутки в приложении. Журналисты издания не включили в список музыкантов, спортсменов, актеров, у которых есть аккаунты в соцсети.

Отмечается, что семь тиктокеров с самым большим доходом заработали в прошлом году свыше 55 млн долларов. Эти деньги они получили во многом за счет публикации рекламы и спонсорского контента. За один ролик звездам платят от 100 до 500 тыс. долларов. Среди заказчиков числятся такие известные по всему миру компании как McDonald’s, Louis Vuitton и Amazon.

В топ рейтинга попали сестры Дикси и Чарли Д’Амелио. Доход Чарли, у которой 133 млн подписчиков, составляет 17,5 млн долларов. Это выше, чем у таких руководителей компаний, как Даррен Вудс из Exxon Mobil (15,6 млн долларов), Кевин Джонсон из Starbucks (14,7 млн долларов) и и Крис Кемпчински из McDonald's (10,8 млн долларов).

Доход Дикси несколько скромнее. Она заработала в прошлом году 10 млн долларов, что сопоставимо с заработной платой генерального директора Southwest Airlines Гэри Келли.

Также в рейтинг вошли Эддисон Рэй (8,5 млн), Белла Поарч (5 млн), Джош Ричардс (5 млн) и другие звезды соцсети.

Компании,Даррен Вудс,Кевин Джонсон,Starbucks,Exxon Mobil,Louis Vuitton,Wall Street Journal,Forbes,
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