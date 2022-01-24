В Польше признали победу «Газпрома»

«Газпром» мастерски обыграл Польский нефтегазовый концерн PGNiG, а последствия этого оплачивают граждане страны. Об этом в интервью Biznes Alert заявил экс-министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

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Говоря о «Северном потоке-2», он обвинил Россию в желании лишить Украину доходов от поставок газа и пренебрежении к интересам стран Восточной Европы ради выгоды собственной промышленности.

При этом, по мнению Сикорского, граждане Польши сами «дали правительству инструмент, который позволил ему привести страну к сегодняшнему дню» — при прошлой власти в стране построили СПГ-терминал с целью диверсифицировать поставки газа и «не опасаться шантажа» при подписании договоров на покупку российского топлива.

«Мы хотели, чтобы цены в долгосрочных договорах снизились, а наши коллеги из "Права и справедливости" (нынешней партии власти) пошли в казино и решили сыграть на газовых котировках. Они изменили формулу цены», — приводятся в материале слова Сикорского.

Он подчеркнул, что за 18 месяцев из-за подъема спотовых цен на газ Польша потеряла четыре миллиарда долларов.

Ответственность за это Сикорский возложил на Польский нефтегазовый концерн PGNiG.

«Когда людей в государственные компании отбирают не по профессионализму, а по критерию лояльности власти, получается такой результат. "Газпром" мастерски обыграл PGNiG, а последствия этого оплачивают граждане страны», — заключил он.