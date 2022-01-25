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2 часа назад

США ударили по компании Дерипаски из-за Украины

Министерство финансов США на фоне напряженности в отношениях России с Украиной решило сократить продление сроков завершения сделок с российским холдингом «Группа ГАЗ», контролируемым бизнесменом Олегом Дерипаской, а также срока для того, чтобы американские инвесторы избавились от его акций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя финансового ведомства.

США ударили по компании Дерипаски из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Власти США выпускают краткосрочные лицензии, разрешающие работу находящейся под санкциями компании с поставщиками и контрагентами. Ранее лицензии выдавались на год. Их срок истекает в среду, 26 января, и теперь власти США продлевают их лишь на 90 дней.

Разрешения будут действовать до 27 апреля 2022 года.

«Эти разрешения были продлены на более короткий срок с учетом текущей ситуации с Россией, дальнейшее расширение [сроков продления] будет зависеть от поведения России», – сообщил собеседник агентства.

В апреле 2018 года власти США внесли в «черный список» (SDN-лист) российского бизнесмена Олега Дерипаску и контролируемые им компании, в частности, «Группу ГАЗ».

Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними попал под запрет. Однако в январе 2021 года американский Минфин решил вывести из-под санкций En+ и контролируемые ею «Русал» и «Евросибэнерго» после того, как Дерипаска сократил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.

Бизнесмена, а также «Группу ГАЗ», которую он контролирует через холдинг «Русские машины», из санкционного списка не вычеркнули. При этом введение санкций против компании не раз решали отложить, в последний раз — до 26 января 2022 года. В июне 2021 года суд отказал Дерипаске в иске с требованием отменить санкции. ГАЗ обязан каждый месяц подтверждать, что не действует от имени бизнесмена или других лиц, находящихся под санкциями.

Компании,Олег Дерипаска,Русские машины,Русал,En+ Group,Евросибэнерго,Казначейство США,Минфин,
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