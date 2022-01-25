США ударили по компании Дерипаски из-за Украины

Министерство финансов США на фоне напряженности в отношениях России с Украиной решило сократить продление сроков завершения сделок с российским холдингом «Группа ГАЗ», контролируемым бизнесменом Олегом Дерипаской, а также срока для того, чтобы американские инвесторы избавились от его акций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя финансового ведомства.
Власти США выпускают краткосрочные лицензии, разрешающие работу находящейся под санкциями компании с поставщиками и контрагентами. Ранее лицензии выдавались на год. Их срок истекает в среду, 26 января, и теперь власти США продлевают их лишь на 90 дней.
Разрешения будут действовать до 27 апреля 2022 года.
«Эти разрешения были продлены на более короткий срок с учетом текущей ситуации с Россией, дальнейшее расширение [сроков продления] будет зависеть от поведения России», – сообщил собеседник агентства.
В апреле 2018 года власти США внесли в «черный список» (SDN-лист) российского бизнесмена Олега Дерипаску и контролируемые им компании, в частности, «Группу ГАЗ».
Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними попал под запрет. Однако в январе 2021 года американский Минфин решил вывести из-под санкций En+ и контролируемые ею «Русал» и «Евросибэнерго» после того, как Дерипаска сократил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.
Бизнесмена, а также «Группу ГАЗ», которую он контролирует через холдинг «Русские машины», из санкционного списка не вычеркнули. При этом введение санкций против компании не раз решали отложить, в последний раз — до 26 января 2022 года. В июне 2021 года суд отказал Дерипаске в иске с требованием отменить санкции. ГАЗ обязан каждый месяц подтверждать, что не действует от имени бизнесмена или других лиц, находящихся под санкциями.