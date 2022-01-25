«Газпром» увеличил транзит газа в ЕС через Украину

«Газпром» с начала текущей недели увеличил транзит газа в Европу через территорию Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные «Оператора ГТС Украины» и словацкого оператора ГТС Eustream.

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24 января заявки на входе в ГТС Украины на границе с Россией составляли 58,75 млн кубометров в сутки, тогда как в минувшую пятницу было прокачано 47,98 млн кубометров. Если фактический уровень прокачки соответствовал заявкам, транзит мог увеличиться более чем на 20% по сравнению с уровнем прошлой недели.

Объем транзита по заявкам на вторник, 25 января, составил 59,14 млн кубометров. Фактический объем прокачки пока неизвестен.

Словацкий оператор ГТС Eustream, в свою очередь, сообщил об увеличении транзита через станцию Вельке Капушаны - пограничный пункт между Словакией и Украиной. В пятницу объем прокачки составлял 33,39 млн кубометров, а в понедельник, 24 января, транзит увеличился на 26%, до 42,07 млн кубометров. Это максимальные показатели с начала 2022 года, хотя объем прокачки значительно ниже уровня декабря 2021 года, когда через Вельке Капушаны ежесуточно проходило около 80-90 млн кубометров газа.