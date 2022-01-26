Свежая статистика ЦБ: исчезающие банки и другие неожиданности

Источник информации статьи: ЦентробанкИсчезающие банки и филиалыКоличественные характеристики кредитных организаций (КО) готовы – это хорошая новость. За год банков стало меньше на 10% – это, безусловно, плохая весть. Впрочем, потери ощущаются на всех фронтах. На 01.01.2021 работало 406 КО, из которых 366 – банки. На 01.01.2022 КО стало всего 368, а банков – 333. Уставный капитал действующих КО вырос незначительно: с 2765397 млн. руб. до 2855871 млн. руб. Напомню, что инфляция за этот период превысила 10 процентов. Банки исчезают вместе со своими филиалами, что логично. Если на 01.01.2021 их было 530, то ровно через год – 470. ЦБ почему-то акцентировал внимание, что «Сбербанк» пострадал не сильно. За год он утратил всего 1 филиал на территории России.Процентные ставки по кредитам сорвались с цепи?Пока ставки по депозитам даже близко не доставали до уровня инфляции, вознаграждение банков за кредиты значительно превысило этот уровень. Особенно подорожали короткие займы, на срок до 30 дней. Если в ноябре 2020 г. уровень составлял 11,29% в годовом исчислении, то в ноябре 2021 г. – 22,3%.Чем длиннее кредит, тем выгоднее его брать. Например, ставки по займам свыше 3 лет выросли незначительно. Если в ноябре 2020 г. вознаграждение банку составляло 9,73% годовых, то в ноябре 2021 г. – 10,31%. Сюда не входят автокредиты, которые подорожали существенно. Международные резервы растут, но их структура меняетсяИ в завершение – моя любимая тема: международные резервы России. О том, что объём благосостояния РФ достиг рекордного уровня в 2021 г., мы уже говорили. Но сейчас появилась возможность изучить, в чём хранит свои сбережения родная страна. Резервы в ценных бумагах снизились: если на 01.01.2021 их было на 299,52$ млрд., то ровно через год – 279,147$ млрд. Минус 20 миллиардов.Зато наличной валюты стало значительно больше. Уровень вырос с 138,561$ млрд. на 01.01.2021 до 184,741$ млрд. на 01.01.2022. Размер монетарного золота почти не изменился и составил 133,069$ млрд. против 138,754$ млрд. год назад. Удивляет, что специальные права заимствования (СДР) выросли почти в 4 раза: с 6996,5$ млн. до 24217,8$ млн. Резюме. Статистика продолжает удивлятьВелика страна родная, и это в полной мере ощущаешь при анализе банковской статистики. Всего за 1 год мы потеряли 10% кредитных организаций, но беспокойства по этому поводу никто не высказывает. Ставки по коротким займам вызывают дежавю по 90-м годам. Международные резервы выросли, но отчего-то объём ценных бумаг резко ушёл вниз. С нетерпением жду публикации новых статистических данных ЦБ: особенно интересуют «Домашние хозяйства», кредитование предприятий и физлиц по итогам 2021 года.