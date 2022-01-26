Подсчитаны потери богатейших россиян из-за кризиса вокруг Украины

Падение фондовых индексов из-за геополитических рисков и ситуации вокруг Украины отразилось на состоянии богатейших российских бизнесменов. Об этом сообщает Forbes.

Согласно данным счетчика Forbes Real Time, с конца декабря 2021 года суммарное состояние 104 россиян, которые входят в рейтинг, сократилось на $27,9 млрд. В качестве точки отсчета было выбрано 20 декабря 2021 года. По данным Forbes, с тех пор состояние уменьшилось у 76 российских миллиардеров.

В первую десятку вошли основной владелец НОВАТЭКа и «Сибура» Леонид Михельсон, который потерял за месяц $2,1 млрд (общее состояние — $25,5 млрд), член совета директоров НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко, потерявший $1,9 (общее состояние — $22,8 млрд), член Совета Федерации Сулейман Керимов, семья которого контролирует «Полюс», который лишился $1,8 млрд (общее состояние — $13,1 млрд), основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, потерявший $1,7 млрд (общее состояние — $24,5 млрд).

В относительном выражении больше других состояние уменьшилось у Свердлова (акции Arrival за месяц упали на 46%), у основателя «Яндекса» Аркадия Воложа (на 26%) и у Тинькова (на 21%). Вместе с тем Forbes подчеркивает, что у первого падение состояния не связано с геополитическими рисками: акции Arrival падают из-за замедления темпов роста продаж и недооценки требований к капиталу.

Напомним, что 24 января индекс РТС на Московской бирже опустился ниже 1300 пунктов, что стало минимумом с декабря 2020 года. Индекс потерял 7,76% и составил 1293 пункта. Индекс Мосбиржи потерял 6,24%, упав до 3,224,53 пункта.