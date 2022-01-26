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1 час назад

Brand Finance признала "Сбер" самым сильным брендом в Европе

"Сбер" занял первое место в рейтинге самых сильных брендов Европы, составленном компанией Brand Finance. Российская компания сумела обойти в списке итальянскую Ferrari, которая занимала лидирующей место в прошлом году.

Brand Finance признала "Сбер" самым сильным брендом в Европе
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Самым дорогим брендом в мире, как и в прошлом году, стал Apple, чью стоимость аналитики оценили в 355 млрд долларов (плюс 35% к показателю прошлого года). В тройку также вошли Amazon (350,3 млрд долларов) и Google (263,4 млрд долларов).

В свою очередь, самым быстрорастущим брендом признан TikTok - за год его стоимость выросла на 215% - до 59 млрд долларов. При этом в мировом рейтинге компания занимает лишь 18 место.

Самым быстрорастущим сектором экономики стала фармацевтика. Суммарная стоимость брендов из этой отрасли выросла на 94% - до 52 млрд долларов (лидер - Johnson & Johnson).

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