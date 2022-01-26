Сберанк принял решение о покупке «Стокманн»

Investing.com — Сбербанк (MCX:SBER) планирует купить российское подразделение ретейлера «Стокманн», сообщает "Лента (MCX:LNTADR).ру" со ссылкой на сообщение банка. Обязывающее соглашение о покупке 100% компании с владельцем российского «Стокманн» Яковом Панченко стороны намерены подписать в первой половине этого года после того, как все проверки и одобрения, в том числе со стороны ФАС, будут получены. Стоимость готовящейся сделки не раскрывается.

После того как сделка состоится, «Стокманн» будет интегрирован с маркетплейсом «СберМегаМаркет», став его фэшн-оператором. Сделка позволит банку «усилить позиции в электронной коммерции, увеличить долю одежды и обуви в обороте онлайн-сервисов».

За счет сделки «СберМегаМаркет» рассчитывает нарастить совокупный оборот товаров fashion-сегмента от общего оборота маркетплейса в перспективе нескольких лет примерно до 20%.

Яков Панченко заверил, что «Стокманн» продолжит развивать и укреплять собственный бизнес, «в том числе за счет более сильной экспертизы в онлайн-торговле, которой обладает СберМегаМаркет».