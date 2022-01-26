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53 минуты назад

Сбербанк купит российскую торговую сеть «Стокманн»

Сбербанк сообщил о достигнутой договоренности о приобретении российской торговой сети «Стокманн».

Сбербанк купит российскую торговую сеть «Стокманн»
Фото: Бюллетень НедвижимостиБюллетень Недвижимости

Банк и владелец российского "Стокманн" Яков Панченко подписали соглашение о намерениях по совместному развитию сегмента fashion в экосистеме Сбера.

Стороны намерены подписать обязывающее соглашение о приобретении Сбером 100% доли в компании "Стокманн" в первой половине 2022 года после комплексной инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений участников сделки и согласования от ФАС России.

Планируется, что "Стокманн" и мультикатегорийный маркетплейс "СберМегаМаркет" станут стратегическими партнёрами и будут интегрированы друг с другом.

Напомним, "Стокманн" - российский fashion-ретейлер, специализирующийся на сегментах от "среднего" до "премиума". Сегодня компания работает в России, представляя более 600 брендов по категориям: одежда, обувь, товары для детей, товары для дома. В настоящее время в России у "Стокманн" работает 12 магазинов: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске.

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