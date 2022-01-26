Сбербанк купит российскую торговую сеть «Стокманн»

Сбербанк сообщил о достигнутой договоренности о приобретении российской торговой сети «Стокманн».
Банк и владелец российского "Стокманн" Яков Панченко подписали соглашение о намерениях по совместному развитию сегмента fashion в экосистеме Сбера.
Стороны намерены подписать обязывающее соглашение о приобретении Сбером 100% доли в компании "Стокманн" в первой половине 2022 года после комплексной инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений участников сделки и согласования от ФАС России.
Планируется, что "Стокманн" и мультикатегорийный маркетплейс "СберМегаМаркет" станут стратегическими партнёрами и будут интегрированы друг с другом.
Напомним, "Стокманн" - российский fashion-ретейлер, специализирующийся на сегментах от "среднего" до "премиума". Сегодня компания работает в России, представляя более 600 брендов по категориям: одежда, обувь, товары для детей, товары для дома. В настоящее время в России у "Стокманн" работает 12 магазинов: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске.