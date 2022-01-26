Оператор «Северного потока – 2» учредил дочернюю компанию

Немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток – 2», расположенного в германских территориальных водах, а также береговых объектов в городе Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы.

Напомним, что в ноябре Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процедуру сертификации «Северного потока – 2» из-за несоответствия его оператора Закону об энергетическом хозяйстве ФРГ. Компании Nord Stream 2 AG было необходимо создать «дочку» в Германии, а затем снова подать полный комплект документов. Газопровод готов к эксплуатации еще с сентября.