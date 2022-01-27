Госдеп пригрозил Севпотоку - 2 в случае «вторжения РФ на Украину»

Власти США считают, что российский проект «Северный поток — 2» не продвинется вперед, если Россия начнет «вторжение» на Украину. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет ТАСС со ссылкой на американское Национальное общественное радио.
По его словам, в настоящий момент газ не поступает через «Северный поток — 2». Это означает, что российский трубопровод все еще не введен в строй. Прайс подчеркнул, что это важно, так как «Северный поток — 2» — рычаг воздействия для США, Германии и трансатлантического сообщества, но не для президента России Владимира Путина.
«Если Россия вторгнется на Украину тем или иным образом, "Северный поток - 2" не продвинется вперед. Мы хотим ясно дать это понять», — пояснил представитель внешнеполитического ведомства США.
США и страны Европы в последнее время распространяют информацию о том, что Россия планирует начать «вторжение» на территорию Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные новости безосновательным и пустым нагнетанием напряженности. По его словам, Россия не представляет угрозу ни для одной страны. Однако он допустил возможность провокаций со стороны западных стран или Украины, которые будут совершены с целью оправдать подобные заявления. Песков предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.