Госдеп пригрозил Севпотоку - 2 в случае «вторжения РФ на Украину»

Власти США считают, что российский проект «Северный поток — 2» не продвинется вперед, если Россия начнет «вторжение» на Украину. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет ТАСС со ссылкой на американское Национальное общественное радио.

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По его словам, в настоящий момент газ не поступает через «Северный поток — 2». Это означает, что российский трубопровод все еще не введен в строй. Прайс подчеркнул, что это важно, так как «Северный поток — 2» — рычаг воздействия для США, Германии и трансатлантического сообщества, но не для президента России Владимира Путина.

«Если Россия вторгнется на Украину тем или иным образом, "Северный поток - 2" не продвинется вперед. Мы хотим ясно дать это понять», — пояснил представитель внешнеполитического ведомства США.