Должностные лица Европейского центрального банка на фоне обострения ситуации вокруг Украины обратились к представленным в России банкам с просьбой предоставить отчет об их готовности к отключению России от SWIFT. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

«Должностные лица ЕЦБ попросили ознакомить их с подробностями того, как банки справятся с разными сценариями, такими как решение отключить Россию от SWIFT», – пишет издание.

Также отмечается, что ЕЦБ сообщил кредиторам о необходимости приготовиться к введению международных санкций, если «Москва нападет на Украину». Газета уточняет, что европейский регулятор также запросил у банков Deutsche Bank и ING информацию о связях на Украине и в РФ.

24 января портал Euractiv, ссылаясь на дипломата в Евросоюзе, сообщил, что «оппозиция во главе с Германией» в рамках обсуждения возможных санкций против России сняла c рассмотрения вопрос об отключении РФ от SWIFT. Также в январе издание Handelsblatt, ссылаясь на правительственные источники, сообщило, что Соединенные Штаты и страны ЕС отказались рассматривать возможность отключения России от системы SWIFT. Как отмечалось, этот шаг может повлечь за собой дестабилизацию финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой больше не будут доминировать страны Запада.

Во вторник, 25 января, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство Великобритании обсуждает с США возможность отключения России от SWIFT в случае ее «вторжения» на Украину. Он подчеркнул, что в Лондоне «должны использовать все имеющиеся дипломатические возможности и все площадки» для диалога с Россией, «будь то ООН, Совет Россия - НАТО, ОБСЕ, G7 или «нормандский формат».