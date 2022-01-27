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57 минут назад

В Молдавии заговорили о новом контракте с «Газпромом»

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан допустил подписание нового соглашения с «Газпромом». Его слова приводит РИА Новости.

В Молдавии заговорили о новом контракте с «Газпромом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы в октябре обсуждали с "Газпромом" заключение нового контракта, это технический вопрос, потому что в действующее соглашение было внесено много поправок. Контракт просто будет подписан в новой редакции», – пояснил он.

При этом Чебан отметил, что речи о принципиально новых условиях поставок газа не идет. Он добавил, что Кишинев получает топливо на хороших условиях.

В середине января вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил о том, что переговоры по подписанию нового контракта между Россией и Молдавией могут начаться весной.

Ранее Чебан заявил, что в «Молдовагазе» прогнозируют, что закупочная стоимость газа в 2022 году в среднем составит примерно 620 долларов за тысячу кубометров. Он подчеркнул, что эта сумма включена в расчет новых тарифов.

У компании «Молдовагаз» в январе возникли трудности при очередной оплате «Газпрому» поставок топлива, поскольку закупочная цена поднялась с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. 20 января парламент республики решил ввести режим ЧП сроком на 60 дней после того, как «Газпром» предупредил о прекращении поставок газа с 21 января из-за неуплаты за топливо, поставленное в январе. После этого вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о погашении задолженности за январь.

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