В Молдавии заговорили о новом контракте с «Газпромом»

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан допустил подписание нового соглашения с «Газпромом». Его слова приводит РИА Новости.

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«Мы в октябре обсуждали с "Газпромом" заключение нового контракта, это технический вопрос, потому что в действующее соглашение было внесено много поправок. Контракт просто будет подписан в новой редакции», – пояснил он.

При этом Чебан отметил, что речи о принципиально новых условиях поставок газа не идет. Он добавил, что Кишинев получает топливо на хороших условиях.

В середине января вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил о том, что переговоры по подписанию нового контракта между Россией и Молдавией могут начаться весной.

Ранее Чебан заявил, что в «Молдовагазе» прогнозируют, что закупочная стоимость газа в 2022 году в среднем составит примерно 620 долларов за тысячу кубометров. Он подчеркнул, что эта сумма включена в расчет новых тарифов.