Российский разработчик игр объявил о крупной сделке на $100 млн

Базирующийся на Кипре и вышедший в августе 2021 года на биржу NASDAQ разработчик видеоигр Nexters Inc., среди совладельцев которого миллиардеры Игорь и Дмитрий Бухманы, объявил о покупке трех игровых компаний. Речь идет о Cubic Games, RJ Games и Royal Ark. Об этом пишет РБК.

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Суммарная сумма сделок, которые планируется закрыть в первом квартале 2022 года, должна составить $100 млн.

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Cubic Games является европейским издателем мобильных игр. Его флагман - мобильный шутер Pixel Gun 3D, который был выпущен в 2013 году. Ежемесячная аудитория составляет 5,5 млн пользователей. Покупка 100% компании-владельца Cubic Games обойдется в $70 млн. Благодаря сделке Nexters сможет выйти на рынок мобильных шутеров. Его объем, по данным App Annie, по результатам 2021 года составил в $3 млрд.

RJ Games является разработчиком и издателем мобильных игр с офисами на Кипре и в Москве. Nexters приобретет 48,8% акций компании-владельца RJ Games у кипрской Everix Investments Ltd, которой также принадлежат 38% самой Nexters. Ее бенефициары – Дмитрий и Игорь Бухманы, создатели игровой компании Playrix. Сначала за долю в RJ Games заплатят $15 млн, а затем владельцы RJ Games смогут выручить еще $35 млн, но при условии достижения заранее оговоренных показателей.

Royal Ark является российским брендом, под которым выпускают игры «на выживание» Dawn of Zombies и Shelter War. Планируется выкуп 49,5% компании-владельца за $4,95 млн. Уже в 2026 году Nexters получит стопроцентный контроль над компанией.

Флагманским проектом Nexters является ролевая игра Hero Wars. Разработчик отмечает, что число активных пользователей в месяц в более чем 70 странах достигает 5,4 млн человек. На 31 декабря 2020 года Hero Wars занимала четвертую строчку на Android и 13-е — на iOS в рейтингах наиболее кассовых игровых проектов США.

Согласно документам компании, выручка Nexters в 2020 году составила $260 млн, операционный убыток — $630 тысяч, чистая прибыль — $301 тысяча. По итогам первых девяти месяцев 2021 года выручка Nexters составила $312 млн, операционный убыток — $146 млн, скорректированный чистый убыток — $20 млн.