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1 час назад

«Сбербанк» подарит всем россиянам с банковской картой «Мир» по 300 рублей с 27 января

<p>&laquo;Сбербанк&raquo; раздает &laquo;подарки&raquo;. Каждый житель страны сможет получить от одного из крупнейших банков по 300 рублей уже с 27 января 2022 года. Среди &laquo;дарителей&raquo; окажется и &laquo;Яндекс.Маркет&raquo; - пишет <a href="https://primpress.ru/article/80492?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">&laquo;Solenka&raquo;</a>.</p> <p>Представители компаний рассказали, что получить денежные средства все россияне смогут при добавлении в корзину товаров на 2 500 рублей, после чего активировать код MIR.</p> <p>Обещанная сумма поступит гражданам на банковскую карту, и ими возможно будет расплатиться за очередную покупку.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

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