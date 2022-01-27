«Сбербанк» подарит всем россиянам с банковской картой «Мир» по 300 рублей с 27 января

<p>«Сбербанк» раздает «подарки». Каждый житель страны сможет получить от одного из крупнейших банков по 300 рублей уже с 27 января 2022 года. Среди «дарителей» окажется и «Яндекс.Маркет» - пишет <a href="https://primpress.ru/article/80492?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">«Solenka»</a>.</p> <p>Представители компаний рассказали, что получить денежные средства все россияне смогут при добавлении в корзину товаров на 2 500 рублей, после чего активировать код MIR.</p> <p>Обещанная сумма поступит гражданам на банковскую карту, и ими возможно будет расплатиться за очередную покупку. </p> <p> </p>