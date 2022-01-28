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1 час назад

ЦБ оценил убытки банков от январского обвала на рынках

Убыток российских банков от переоценки облигаций в их портфелях в связи с январским обвалом на финансовых рынках составил примерно 200 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор банковского сектора, который подготовил ЦБ.

ЦБ оценил убытки банков от январского обвала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Долговые бумаги дешевели, а их доходность выросла на фоне возросшей волатильности. РБК приводит слова директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александра Данилова, который на брифинге сообщил, что ждать от банков в январе нулевой прибыли не следует. По словам главы департамента ЦБ, 200 млрд рублей являются бумажной переоценкой. Есть вероятность, что банки этих расходов не понесут, если рынки восстановятся, а стоимость облигаций в портфелях вырастет. Однако отрицательная переоценка за несколько дней января уже в три раза превысила показатель за весь 2021 год.

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Из данных Мосбиржи следует, что в январе доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) выросли на 1,3 п.п.. 24 января ставки по ряду коротких выпусков российских суверенных бумаг составили 10%, а к 26 января индекс гособлигаций RGBI опустился до 127,31 п.п., что стало новым локальным минимумом. С начала года индикатор лишился более 6%. Это привело к тому, что Минфин два раза отменял аукционы по размещению ОФЗ. Согласно данным Центробанка, на 1 января 2022 года вложения кредитных организаций в облигации составили 16,4 трлн рублей, или 13,6% от активов.

Белый дом объяснил падение рубля

24 января из-за решения НАТО усилить присутствие в странах Восточной Европы индекс Мосбиржи упал на 5,9%, до 3235,28 пункта, а индекс РТС — на 8,11%, до 1288,17 пункта. Курс доллара вырос до 79,24 рубля, евро — до 89,59 рубля. На максимуме они доходили до 78,98 и 89,41 рубля соответственно. 26 января курс евро превысил 90 рублей, а курс доллара – 80 рублей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ввиду провокационных и истеричных действий США и НАТО российский рынок, как и международный, сейчас находится в стадии глубокого пессимизма. Однако он отметил, что после таких падений всегда происходит более или менее стремительный рост рынка.

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