ЦБ оценил убытки банков от январского обвала

Убыток российских банков от переоценки облигаций в их портфелях в связи с январским обвалом на финансовых рынках составил примерно 200 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор банковского сектора, который подготовил ЦБ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Долговые бумаги дешевели, а их доходность выросла на фоне возросшей волатильности. РБК приводит слова директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александра Данилова, который на брифинге сообщил, что ждать от банков в январе нулевой прибыли не следует. По словам главы департамента ЦБ, 200 млрд рублей являются бумажной переоценкой. Есть вероятность, что банки этих расходов не понесут, если рынки восстановятся, а стоимость облигаций в портфелях вырастет. Однако отрицательная переоценка за несколько дней января уже в три раза превысила показатель за весь 2021 год.

Видео дня

Из данных Мосбиржи следует, что в январе доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) выросли на 1,3 п.п.. 24 января ставки по ряду коротких выпусков российских суверенных бумаг составили 10%, а к 26 января индекс гособлигаций RGBI опустился до 127,31 п.п., что стало новым локальным минимумом. С начала года индикатор лишился более 6%. Это привело к тому, что Минфин два раза отменял аукционы по размещению ОФЗ. Согласно данным Центробанка, на 1 января 2022 года вложения кредитных организаций в облигации составили 16,4 трлн рублей, или 13,6% от активов.

24 января из-за решения НАТО усилить присутствие в странах Восточной Европы индекс Мосбиржи упал на 5,9%, до 3235,28 пункта, а индекс РТС — на 8,11%, до 1288,17 пункта. Курс доллара вырос до 79,24 рубля, евро — до 89,59 рубля. На максимуме они доходили до 78,98 и 89,41 рубля соответственно. 26 января курс евро превысил 90 рублей, а курс доллара – 80 рублей.