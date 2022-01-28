СУ-925 выполнил 2,5 млн м³ земляных работ на обходе Тольятти

Инвестиционный проект "Обход Тольятти" включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и включает проектирование и строительство 99,3 километров скоростной трассы первой технической категории с мостом протяженностью 3,7 километра через реку Волгу в районе села Климовка.

Инвестиционный проект "Обход Тольятти" реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного в конце 2019 года. Концедентом проекта выступила Самарская область, концессионером — хозяйственное партнерство "Концессионная компания "Обход Тольятти", участниками которого стали ООО "ИнфраКАП", ООО "Автодор — платные дороги" и строительно-инвестиционный холдинг "Автобан". Хозяйственное партнерство Концессионная компания "Обход Тольятти" реорганизовано в АО "Концессионная компания "Обход Тольятти". По данным Центробанка, обыкновенные акции АО "Концессионная компания "Обход Тольятти" будут размещены путем обмена на акции создаваемого акционерного общества в результате преобразования долей участников в складочном капитале реорганизуемого Хозяйственного партнерства "Концессионная компания "Обход Тольятти". Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-87201-Н. В 2021 году проект получил финансирование из федерального бюджета в размере 18 млрд рублей предусмотренного капитального гранта на 2021 год.