Прибыль российских банков побила рекорд

Чистая прибыль российских банков в 2021 году побила рекорд, достигнув 2,4 триллиона рублей. Результат прошлого года почти на 50 процентов лучше результата 2020-го, когда показатель составлял 1,6 триллиона рублей, следует из информационно-аналитической публикации «О развитии банковского сектора Российской Федерации», подготовленной Центральным банком.

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Достижению высоких показателей способствовал рост объема бизнеса и чистых процентных и комиссионных доходов на 15 и 20 процентов соответственно, говорится в документе. Кроме того, внесли свой вклад и низкие расходы на резервы после значительны соответствующих трат кризисного 2020 года.

Операционные расходы вслед за ростом бизнеса также выросли, однако доходы от основной деятельности все же увеличивались быстрее. Доля прибыльных банков в секторе по итогам года составила 98 процентов, речь идет более чем о 300 финансовых учреждениях. Основная часть прибыли, больше 85 процентов, приходится на системно значимые кредитные организации.